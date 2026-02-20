ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: VS eisen niet dat Iran verrijken uranium volledig stopt

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 14:20
anp200226130 1
TEHERAN (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben Iran tijdens de onderhandelingen van dinsdag niet gevraagd volledig te stoppen met het verrijken van uranium. Dat zegt buitenlandminister Abbas Aragchi in een interview met MSNBC.
De VS eisen al lange tijd dat Iran zijn atoomprogramma moet beperken, zeker nu een deal daarover met het Westen in oktober definitief is afgelopen. Als Iran niet in de komende dagen tot een deal komt met de VS, dan schuwen de Amerikanen geweld niet.
Om dat dreigement kracht bij te zetten, hebben de VS een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd nabij Iran. Zo is de luchtmacht in groten getale aanwezig in de regio en ligt op zee onder meer het vliegdekschip USS Lincoln. Binnenkort voegt de USS Gerald R. Ford zich daarbij, het grootste vliegdekschip dat de VS hebben. Amerikaanse media berichtten eerder dat wellicht al dit weekend kan worden toegeslagen.
Ook het Kremlin is met Aragchi in gesprek over het Iraanse atoomprogramma, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Loading