Iran: VS eisen niet dat Iran verrijken uranium volledig stopt

TEHERAN (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben Iran tijdens de onderhandelingen van dinsdag niet gevraagd volledig te stoppen met het verrijken van uranium. Dat zegt buitenlandminister Abbas Aragchi in een interview met MSNBC.

De VS eisen al lange tijd dat Iran zijn atoomprogramma moet beperken, zeker nu een deal daarover met het Westen in oktober definitief is afgelopen. Als Iran niet in de komende dagen tot een deal komt met de VS, dan schuwen de Amerikanen geweld niet.

Om dat dreigement kracht bij te zetten, hebben de VS een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd nabij Iran. Zo is de luchtmacht in groten getale aanwezig in de regio en ligt op zee onder meer het vliegdekschip USS Lincoln. Binnenkort voegt de USS Gerald R. Ford zich daarbij, het grootste vliegdekschip dat de VS hebben. Amerikaanse media berichtten eerder dat wellicht al dit weekend kan worden toegeslagen.

Ook het Kremlin is met Aragchi in gesprek over het Iraanse atoomprogramma, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.