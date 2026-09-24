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Xi: China en VS delen verantwoordelijkheid voor AI

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 17:30
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WASHINGTON (ANP) - China en de Verenigde Staten delen de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) in goede banen te leiden, zei de Chinese president Xi Jinping tijdens zijn bezoek aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Hij benadrukte dat mensen de controle houden over de ontwikkeling van AI.
"We hebben allebei capaciteiten en de verantwoordelijkheid om AI te ontwikkelen en te beheren voor het goede en te garanderen dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle staat", zei Xi.
In zijn toespraak benadrukte hij het belang van samenwerking tussen de twee grootmachten. Hij deed een oproep om de communicatie tussen China en de VS te verbeteren en concurrentie niet als een zaak van winnen of verliezen te beschouwen.
Kort na het begin van Trumps tweede ambtstermijn ontketende hij een handelsoorlog met China door importheffingen op te leggen. Vervolgens spraken ze af de handelsbarrières flink te verlagen om ruimte te maken voor gesprekken over een handelsdeal.
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