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Opgewekte Verstappen na trainingen in Bakoe: best een goede dag

Sport
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 17:05
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BAKOE (ANP) - Max Verstappen was goed te spreken na de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. "Eigenlijk was het best een goede dag, ik ben blij met de auto", liet hij kort na de tweede sessie op het stratencircuit van Bakoe weten op zijn website.
De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 noteerde in de eerste training de tweede tijd en in de tweede zette hij de derde tijd neer in zijn Red Bull. George Russell was beide keren de snelste in zijn Mercedes. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes was in de tweede training ook sneller dan de Nederlander.
Verstappen was dit seizoen nog niet vaak positief over zijn auto. Doorgaans moppert hij over het gebrek aan balans en grip. In Bakoe klonk voor de verandering een opgewekte coureur. "We konden een paar dingen finetunen om nog wat meer tijd te winnen. De updates aan de auto werken zoals verwacht en al met al was het best een goede start voor ons", aldus de coureur, die vorig jaar de race in Azerbeidzjan won.
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