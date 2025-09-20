ECONOMIE
Verstappen rijdt tweede tijd in derde training in Bakoe

Sport
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 11:52
anp200925028 1
BAKOE (ANP) - Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.41,445. De Brit Lando Norris was in de McLaren ruim twee tienden van een seconde sneller op het stratencircuit van Bakoe. Zijn teamgenoot Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap, reed de derde tijd.
Verstappen had eerder de zevende en zesde tijd neergezet in de vrije trainingen in Bakoe. De coureurs rijden zaterdag om 14.00 uur de kwalificatie voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Zondag om 13.00 uur begint de race.
