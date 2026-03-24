Zakenbank Jefferies stijgt op Wall Street door overnamespeculatie

NEW YORK (ANP) - Jefferies Financial Group behoorde dinsdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Volgens zakenkrant Financial Times werkt de Japanse kredietverstrekker Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) aan plannen voor een mogelijke overname van de Amerikaanse investeringsbank. Jefferies is een belangrijke partner van SMFG en het Japanse bedrijf heeft al een groot belang in de Amerikaanse bank. Het aandeel Jefferies, dat dit jaar ongeveer een derde in waarde is gedaald, steeg meer dan 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na het koersherstel een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 45.829 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 6547 punten en de techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 21.835 punten.

Maandag wonnen de drie beursgraadmeters ruim 1 procent door de hoop op een naderend einde van de oorlog in het Midden-Oosten. President Donald Trump zei maandag de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen op te schorten om ruimte te bieden voor onderhandelingen. Iran ontkende echter onderhandelingen te voeren met de Amerikanen. Ook heeft Iran volgens het Israëlische leger dinsdag meerdere raketten afgevuurd op Israël.

Olieprijzen

Door de aanhoudende onzekerheid rond het conflict gingen de olieprijzen weer omhoog, na de sterke daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,7 procent meer op 92,30 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, werd 3,6 procent duurder op 103,60 dollar per vat. Maandag kelderden de olieprijzen nog tot ruim 11 procent.

Estée Lauder zakte 6 procent. Het Amerikaanse cosmeticamerk voert gesprekken met het Spaanse Puig Brands om het moederconcern van bekende merken als Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Charlotte Tilbury over te nemen. Puig heeft een marktwaarde van ongeveer 9 miljard euro. Door Puig over te nemen zou Estée Lauder beter de concurrentie aan kunnen gaan met de Franse rivaal L'Oréal.

De fabrikant van wifi-routers en netwerkswitches Netgear werd 14 procent meer waard. De Amerikaanse FCC heeft de import van in het buitenland geproduceerde routers verboden, omdat deze volgens de toezichthouder een risico vormen voor de nationale veiligheid.