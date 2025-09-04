Zakenkrant: Exxon overweegt verkoop chemiefabrieken België en VK

LONDEN (ANP/RTR) - ExxonMobil wil van zijn Europese chemiefabrieken af in het Verenigd Koninkrijk en België, schrijft Financial Times. De zakenkrant, die zich baseert op anonieme ingewijden, meldt dat het Amerikaanse olie- en gasconcern verkennende gesprekken heeft gevoerd over een eventuele verkoop.

FT meldt niet welke Belgische locaties mogelijk te koop worden gezet. ExxonMobil heeft twee polyethyleenfabrieken in het Belgische Zwijndrecht en Meerhout en een petrochemische locatie in het Antwerpse havengebied. In het Schotse Fife staat een ethyleenfabriek. De verkoop zou tot 1 miljard dollar kunnen opleveren, citeert FT twee bronnen.

ExxonMobil liet de krant weten "niet op geruchten of speculatie in te gaan".

De Europese chemiesector heeft het zwaar door relatief hoge energiekosten en de sterk gestegen import uit Azië. Amerikaanse importheffingen zetten de industrie extra onder druk. In Nederland leidde dit al tot de sluiting van meerdere chemiefabrieken door multinationals.