Osaka keert na vijf jaar terug in halve finales US Open

NEW YORK (ANP) - De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft vijf jaar na het winnen van haar tweede US Open voor het eerst weer de halve finales bereikt van het grandslamtoernooi in New York. De 27-jarige Osaka rekende in de kwartfinales in twee sets af met de Tsjechische Karolina Muchova: 6-4 7-6 (3). De als 23e geplaatste Japanse treft in de halve finale de Amerikaanse Amanda Anisimova, die in de kwartfinales de Poolse Iga Swiatek uitschakelde en daarmee revanche nam voor haar vernederende nederlaag van 6-0 6-0 tegen Swiatek in de finale van Wimbledon dit jaar.

Osaka won op de US Open al drie keer van een hoger geplaatste speelster en laat flitsen zien van de tennisster die tussen 2018 en 2021 twee keer de Australian Open en twee keer de US Open won. Ze brak haar carrière in 2023 af wegens zwangerschap. Sinds haar rentree wist de voormalig nummer 1 van de wereld nog niet uit te blinken in de grote toernooien.