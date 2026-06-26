Zalando onderzocht wegens mogelijke schending boekhoudregels

FRANKFURT (ANP) - Webwinkelconcern Zalando wordt onderzocht voor het schenden van boekhoudregels. Dat maakt de Duitse Federale Autoriteit voor Financieel Toezicht (BaFin) bekend. Het gaat om een transactie rond de overname van About You.

In de geconsolideerde jaarrekening van 2025 en het bijbehorende verslag ontbreekt informatie over een transactie met een gelieerde onderneming. Volgens BaFin is die mogelijk ten onrechte weggelaten. Als blijkt dat Zalando fout zit, zal het bedrijf de jaarrekening moeten verbeteren. Of het bedrijf mogelijk verder wordt bestraft, is nu niet bekend.

BaFin is verplicht om alle aanwijzingen van fouten in boekhoudingen openbaar te maken. Dit betekent niet dat de jaarrekening ook daadwerkelijk onjuist is of dat het waarschijnlijk is dat er onjuistheden worden gevonden.

Het Duitse Zalando nam de Duitse concurrent About You in 2025 over door een meerderheid van de aandelen te verwerven en zijn positie in de mode- en lifestylemarkt te verstevigen.