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India beëindigt beperkingen op lpg-leveringen

Economie
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 8:19
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DELHI (ANP/RTR) - De Indiase regering haalt vloeibaar petroleumgas (lpg) van het rantsoen. Door de Iranoorlog en de sluiting van de Straat van Hormuz kampte 's werelds meest bevolkte land met tekorten aan de brandstof, dus beperkte de regering de levering van lpg aan bepaalde bedrijfstakken en zakelijke afnemers. Nu de toevoer dankzij een voorlopige vredesdeal weer toeneemt, heft India die beperkingen weer op.
Lpg is in India een belangrijke brandstof voor huishoudens om mee te koken. Het land haalde zo'n 90 procent van zijn lpg uit het Midden-Oosten, maar die import raakte ernstig verstoord na het begin van de oorlog in de Golfregio.
Beperkingen voor de chemische industrie komen ook te vervallen. Op last van de regering gingen de grondstoffen butaan en propaan met voorrang naar de productie van lpg, ten koste van andere producenten in de petrochemische sector.
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