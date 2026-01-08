ECONOMIE
Zalando sluit logistiek centrum in Duitsland, 2700 banen onzeker

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 11:57
anp080126107 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Zalando sluit eind september zijn logistieke centrum in het Duitse Erfurt. Daardoor staan 2700 banen op de tocht. De modewebwinkel zegt bezig te zijn met een herstructurering van het logistieke netwerk, na de overname van de Duitse webshop About You.
Zalando heeft medewerkers donderdag ingelicht over de plannen. De webwinkel voert nu gesprekken met de ondernemingsraad over een sociaal plan en een compensatieregeling voor de getroffen werknemers.
Het logistieke centrum in Erfurt werd in 2012 geopend. Het is het enige logistieke centrum van dit formaat in Oost-Duitsland. Na de geplande herstructurering van de locaties zullen er 14 logistieke centra in zeven landen overblijven.
Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal van vorig jaar een omzet van 3 miljard euro, 26,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2024. De operationele winst nam met 3 miljoen euro toe tot 96 miljoen euro.
