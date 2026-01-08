Toptennissers hoeven iets minder verplichte toernooien te spelen

LONDEN (ANP/AFP) - De beste tennissers ter wereld hoeven dit jaar aan één toernooi minder verplicht deel te nemen. Van tennisbond ATP moet de top 30 aan minimaal vier zogenoemde ATP 500-toernooien meedoen in plaats van de vijf van vorig jaar. De verplichte deelname aan masterstoernooien (ATP-1000) en de ATP Finals, mits een speler zich daarvoor heeft gekwalificeerd, blijft wel staan.

De lichte versoepeling komt na klachten van toptennissers over het te volle schema. Dat werkt volgens hen onder meer blessures in de hand.

Voor Tallon Griekspoor, op de 25e plek van de wereldranglijst de beste Nederlander, geldt de verplichting ook. Het ABN AMRO Open is een voorbeeld van een ATP 500-toernooi.

De ATP kwam met nog een wijziging. Spelers verliezen niet langer hun tot dan toe behaalde punten als ze een masters- of ATP 500-toernooi verlaten voor de geboorte of adoptie van een kind.