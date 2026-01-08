Gedragen broers zich echt agressiever tegen elkaar dan zussen?

Heb je ooit een klap gekregen van je broer? Of schold je zus je uit, omdat je niet deed wat ze wilde? Dan ben je niet ontspoord opgegroeid. Integendeel: volgens wetenschappers deed je precies wat evolutionair gezien de bedoeling was.

Uit onderzoek, gepubliceerd in Evolution and Human Behavior, blijkt dat ruzies tussen broers en zussen zich opvallend weinig aantrekken van de bekende regels over agressie.

Normaal gesproken gelden er twee ijzeren wetten. Een: mannen zijn agressiever dan vrouwen. Dat zie je wereldwijd terug, in alle culturen en tijdperken, van peuters tot volwassenen. Twee: mensen zijn minder gewelddadig tegen hun eigen familie. We mogen elkaar dan soms haten, maar we vermoorden zelden onze broers of zussen. Evolutionair logisch: je deelt immers de helft van je genen.

Maar zet je kinderen bij elkaar in een huis, met één koelkast, één tv en één stel ouders, dan gelden die regels niet meer.

Onderzoekers vroegen ruim 1.600 mensen of ze ooit een broer of zus hadden geslagen, geschopt, uitgescholden of zwartgemaakt en of dat ook gebeurde met vrienden of kennissen. De uitkomst was verrassend consistent: agressie kwam vaker voor tussen broers en zussen dan tussen vrienden. En meisjes bleken net zo agressief richting hun zussen als jongens richting hun broers.

Buiten de familie klopt het klassieke beeld weer. Mannen zijn daar agressiever, vooral richting andere mannen. Maar binnen het gezin vervaagt het verschil. Zussen gaan net zo hard los als broers. Soms zelfs harder.

Je blijft familie

Wat is de verklaring? Simpel gezegd: veiligheid. Een klap uitdelen aan een vriend kan het einde van een vriendschap betekenen. Bij je broer of zus weet je één ding zeker: die blijft familie. De drempel ligt lager, de gevolgen zijn kleiner. Je kunt elkaar verrot schelden en de volgende dag samen aan tafel zitten.

Daar komt nog iets bij. Binnen het gezin draait het niet om status of seksuele competitie, maar om middelen: aandacht, tijd, ruimte, geld. Evolutionair gezien wil je best dat je broer het beter heeft dan een vreemde. Maar liever nog wil je zelf nét iets meer krijgen. En dat geldt voor je zus precies zo.

Opvallend genoeg waren broers en zussen juist minder geneigd tot indirecte agressie, zoals roddelen of iemand aangeven bij een autoriteit. Dat soort schade werkt door buiten het gezin en daar houdt zelfs de heftigste familieruzie meestal op.