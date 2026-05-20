Zeeman boekt meer omzet met minder verkochte artikelen

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Zeeman heeft in 2025 meer omzet geboekt dan een jaar eerder, ondanks dat de kledingdiscounter minder spullen verkocht. Dat meldt Zeeman in het jaarlijkse mvo-verslag.

De omzet kwam in 2025 uit op 984 miljoen euro, tegenover 969 miljoen euro in 2024. Het aantal verkochte artikelen daalde tegelijkertijd van 270 miljoen naar 264 miljoen. Over de winst doet het bedrijf geen uitspraak.

De van oorsprong Nederlandse kledingwinkel heeft vestigingen in acht landen. Naast de Benelux is het bedrijf ook actief in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Portugal en Oostenrijk. In totaal had Zeeman eind vorig jaar 1388 filialen, vijf minder dan een jaar eerder. In het afgelopen jaar heeft de discounter naar eigen zeggen geïnvesteerd in de versterking van het merk buiten de Benelux.

In maart maakte Zeeman bekend dat topman Erik-Jan Mares na negen jaar vertrekt. Hij wordt deze zomer opgevolgd door Boudewijn van Nieuwenhuijzen.