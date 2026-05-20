Misbruikwebsite Motherless weer online na ingrijpen OM

BREDA (ANP) - De pornowebsite Motherless is weer online nadat de Nederlandse autoriteiten die begin mei offline hadden gehaald. Op de site, die door een bedrijf in het Brabantse Steenbergen wordt gehost, vond CNN vorige maand 20.000 video's van vrouwen die misbruikt werden in hun slaap. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de website.

Volgens de NOS zegt de website dat de moderatie is aangepast en wordt illegale content sneller verwijderd door de toevoeging van extra meldsystemen. Het OM verwacht later woensdag met een reactie te komen.