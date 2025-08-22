ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeker 69 fietsen Bakfiets.nl moeten terug om frame te vervangen

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 13:14
anp220825122 1
HOOGEVEEN (ANP) - Bij de terugroepactie die Bakfiets.nl in juli is gestart, moet het frame van zeker 69 fietsen worden vervangen. Dit meldt directeur Jan Rijkeboer van de eigenaar van het merk, Azor Bike. Hoewel de terugroepactie ruim een maand geleden begon, zijn volgens hem "nog niet zoveel" frames vervangen.
In juli liet hij weten dat 347 bakfietsen moeten worden gecontroleerd op de noodzaak het frame te vervangen. Dealers nemen nog steeds contact op met bakfietseigenaren voor een controle. "We zijn net weer begonnen en veel dealers zijn nog op vakantie", licht hij toe.
Hoeveel frames inmiddels zijn vervangen, weet Rijkeboer niet. Een week na het begin van de terugroepactie zei hij dat dit bij tien fietsen was gedaan.
Bij bakfietsen van het type Cargo Long Shimano ontbreekt mogelijk een versterkingsplaat door een productiefout. Hierdoor kan het frame van de fiets scheuren of breken. Het gaat om frames die zijn gemonteerd tussen maart en december 2024.
Vorig artikel

FT: TikTok wil honderden contentmoderators in Londen ontslaan

Volgend artikel

Meer dan 1200 cybercriminelen opgepakt in Afrika

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice