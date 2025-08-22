Zeker 69 fietsen Bakfiets.nl moeten terug om frame te vervangen

HOOGEVEEN (ANP) - Bij de terugroepactie die Bakfiets.nl in juli is gestart, moet het frame van zeker 69 fietsen worden vervangen. Dit meldt directeur Jan Rijkeboer van de eigenaar van het merk, Azor Bike. Hoewel de terugroepactie ruim een maand geleden begon, zijn volgens hem "nog niet zoveel" frames vervangen.

In juli liet hij weten dat 347 bakfietsen moeten worden gecontroleerd op de noodzaak het frame te vervangen. Dealers nemen nog steeds contact op met bakfietseigenaren voor een controle. "We zijn net weer begonnen en veel dealers zijn nog op vakantie", licht hij toe.

Hoeveel frames inmiddels zijn vervangen, weet Rijkeboer niet. Een week na het begin van de terugroepactie zei hij dat dit bij tien fietsen was gedaan.

Bij bakfietsen van het type Cargo Long Shimano ontbreekt mogelijk een versterkingsplaat door een productiefout. Hierdoor kan het frame van de fiets scheuren of breken. Het gaat om frames die zijn gemonteerd tussen maart en december 2024.