Meer dan 1200 cybercriminelen opgepakt in Afrika

LYON (ANP) - In Afrika zijn meer dan 1200 cybercriminelen opgepakt bij een grote Interpol-operatie, meldt de internationale politiedienst. Achttien Afrikaanse landen en het Verenigd Koninkrijk werkten samen om mensen op te sporen die zich schuldig maakten aan onder meer onlineoplichting en het versturen van gijzelsoftware.

Volgens Interpol hebben de criminelen gezamenlijk bijna 88.000 slachtoffers gemaakt. De schade betrof zeker 484 miljoen dollar (417 miljoen euro), waarvan tijdens de operatie bijna 100 miljoen dollar is teruggevonden.

Het grootste criminele netwerk werd ontmanteld door de autoriteiten in Zambia. Daar hadden oplichters 65.000 mensen misleid om te investeren in cryptomunten via vervalste apps.

De Interpol-operatie had de naam Serengeti 2.0. Andere deelnemende landen waren onder meer Ivoorkust, Angola en Nigeria.