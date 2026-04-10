Zelfrijdende software Tesla toegelaten op openbare weg Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Tesla's geavanceerde rijhulpsysteem Full Self-Driving (Supervised) wordt toegelaten op de openbare weg in Nederland. Dat heeft de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer, bekendgemaakt. Met het systeem kunnen Tesla-rijders zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan, zolang ze als bestuurder blijven opletten. Nederland is het eerste Europese land waar het zelfrijdende systeem wordt geïntroduceerd.

Volgens Tesla laat het systeem de auto's van het merk niet volledig autonoom rijden. Als het systeem signaleert dat een bestuurder niet oplet, geeft het systeem een waarschuwing. Als de bestuurder daar niet op reageert, kan het systeem zichzelf uitschakelen.

Op die manier zou het systeem de meest stressvolle aspecten van het dagelijkse rijden weg kunnen nemen en de veiligheid maximaliseren, aldus Tesla. Het bedrijf van topman Elon Musk stelt bijvoorbeeld dat het systeem handig kan zijn bij navigeren door druk stadsverkeer.

"Het is een rijhulpsysteem en de bestuurder blijft verantwoordelijk en moet altijd controle houden", onderstreept de RDW. De dienst heeft het systeem uitgebreid onderzocht en getest. Dat gebeurde zowel op de eigen testbaan als op de openbare weg.

Er is nu een zogenoemde typegoedkeuring afgegeven. Daardoor kan het rijhulpsysteem gebruikt worden in Nederland. Tesla laat weten de functie komende dagen beschikbaar te maken voor de voertuigen van klanten. Dat gaat via draadloze software-updates. Automobilisten moeten wel voor de dienst betalen.

Mogelijk volgt later uitbreiding naar alle lidstaten van de Europese Unie. De aanvraag daarvoor wordt door de RDW ingediend bij de Europese Commissie. Alle lidstaten stemmen vervolgens over deze aanvraag.