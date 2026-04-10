ADO-fans vieren in Den Haag kampioenschap eerste divisie

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 23:00
DEN HAAG (ANP) - In Den Haag vieren ADO-fans dat hun club vrijdagavond kampioen is geworden in de eerste divisie. Er wordt vuurwerk afgestoken en automobilisten en scooterrijders claxonneren. Bij het stadion van ADO Den Haag zijn tientallen mensen samengekomen, ziet een ANP-verslaggever. Daar is vuurwerk te horen en groene rook te zien.
Ook op de Hoefkade in het Transvaalkwartier wordt het kampioenschap uitbundig gevierd door honderden mensen, meldt Omroep West. Daar worden fakkels en rookpotten afgestoken. De omroep meldt dat daar ook ADO-spelers aanwezig zijn en dat ze op de schouders worden genomen.
ADO Den Haag hoefde vrijdag zelf niet te spelen. De club werd kampioen doordat nummer 2 SC Cambuur gelijkspeelde tegen FC Den Bosch. De ploeg van trainer Robin Peter verzekerde zich dit seizoen al halverwege maart van promotie naar de Eredivisie.
De selectie van ADO volgde volgens Omroep West de wedstrijd van Cambuur in een pand aan de Hoefkade.
