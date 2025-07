Zes energieleveranciers overtraden soms regels opzegvergoedingen

DEN HAAG (ANP) - Zes energieleveranciers hebben zich volgens toezichthouder ACM niet altijd correct gehouden aan regels rondom opzegvergoedingen bij energiecontracten. Consumenten die een vast contract voor levering van gas of stroom voor het einde van de looptijd opzeggen, moeten vaak een opzegvergoeding betalen. "Het is voor klanten vaak niet duidelijk of zij een opzegvergoeding moeten betalen. Hierdoor kunnen mensen terughoudend zijn om over te stappen naar een andere leverancier."

Volgens de ACM brengen energieleveranciers soms een opzegvergoeding in rekening, terwijl dit niet mag. "Ook zijn niet alle leveranciers voldoende duidelijk over de voorwaarden voor de opzegvergoeding."

Vijf energieleveranciers, Greenchoice, Essent, Clean Energy, Innova Energie en Mega Energie, hebben inmiddels wel maatregelen genomen om fouten te herstellen en nieuwe fouten te voorkomen. "De ACM zet onderzoek bij één andere leverancier voort en zal als dat nodig is optreden tegen dit bedrijf", aldus de ACM.