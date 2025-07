Turkse centrale bank verlaagt rente naar 43 procent

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse centrale bank heeft het rentetarief verder verlaagd. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de Turkse economie stimuleren. Het is de eerste verlaging sinds de politieke crisis in het land in maart.

De rente werd verlaagd met 3 procentpunt en bedraagt nu 43 procent. De rentestap viel iets groter uit dan de verlaging met 2,5 procentpunt die economen hadden voorzien. Eerder dit jaar was de Turkse centrale bank al begonnen met het verlagen van de rente om de economie, die net uit een recessie was gekomen, te ondersteunen. Zo ging de rente in maart omlaag naar 42,5 procent.

In april werd de rente na een noodvergadering echter weer verhoogd naar 46 procent om een koersval van de lira tegen te gaan. De Turkse munt was na de arrestatie van Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul, namelijk gezakt tot het laagste niveau ooit tegenover de Amerikaanse dollar. Imamoglu wordt gezien als een belangrijke uitdager van Recep Tayyip Erdogan voor het Turkse presidentschap.