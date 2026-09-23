Zestig gegadigden voor doorstart fabrikant Batavus en Sparta

AMSTERDAM (ANP) - Zestig partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babboe en Raleigh. Curatoren kregen zowel biedingen op een enkel merk als voorstellen voor de overname van groepen merken, schrijven ze in hun eerste faillissementsverslag.

Eerder werd bekend dat de Ierse investeerder Quanta Capital interesse heeft in Accell. Vakmedium NieuwsFiets.nu schreef vorige week dat DuTech Holdings, investeerder in een reeks andere fietsmerken, serieus in gesprek is met de curatoren.

Uit het verslag komt naar voren dat curatoren afspraken hebben gemaakt met enkele grote schuldeisers om de kansen op een doorstart te vergroten. Een groep van Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank, bij wie Accell een kredietfaciliteit van 110 miljoen euro had, stemde ermee in voorraden fietsen en onderdelen als vanouds te verkopen om het bedrijf door te laten draaien. Deze groep financiers heeft het pandrecht op voorraden van Accell, wat betekent dat zij deze mogen verkopen bij wanbetaling voor een lening.