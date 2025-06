Rode Kruis wil dat gemeenten lokaal hitteplan opstellen

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse Rode Kruis wil dat gemeenten aan de slag gaan met lokale hitteplannen. Er bestaat al een Nationaal Hitteplan dat organisaties moet helpen kwetsbare mensen te beschermen tijdens heet weer. Maar het Rode Kruis stelt dat met een lokaal hitteplan mensen nog beter geholpen kunnen worden.

Volgens het Rode Kruis hebben op dit moment negentig van de 342 gemeenten een lokaal hitteplan. Onlangs meldde het RIVM in een evaluatie van het Nationaal Hitteplan dat het aantal mensen dat stierf als gevolg van hitte sinds 2010 is afgenomen. Toch blijft het instituut bezorgd over de gevaren van extreem hete dagen in Nederland.

Gemeenten weten volgens het Rode Kruis preciezer waar kwetsbare mensen wonen en kunnen hen dus extra ondersteunen. Hitte is vooral voor ouderen, jonge kinderen, mensen met een handicap en zwangere vrouwen een mogelijk gevaar, legt de organisatie uit. Ook zijn mensen die buiten aan het werk zijn of dak- en thuisloze mensen kwetsbaarder voor hitte.