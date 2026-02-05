ECONOMIE
Zilver daalt ruim 16 procent, herstel tenietgedaan

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 6:01
anp050226034 1
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van zilver is scherp gedaald, waardoor het herstel van de afgelopen twee dagen teniet is gedaan. Het edelmetaal heeft moeite een bodem te vinden na een historische koersval. Ook de prijs van goud daalde.
De prijs van zilver daalde donderdag met maar liefst 16,6 procent, nadat deze in de vroege Aziatische handel kortstondig boven de 90 dollar per troy ounce (31,1 gram) was gestegen. De prijs van goud daalde ondertussen met 3,5 procent.
Edelmetalen stegen vorige maand sterk, gedreven door speculatief momentum, geopolitieke onrust en zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. De stijging kwam eind vorige week abrupt tot een einde, met op vrijdag de grootste dagelijkse daling van zilver ooit (27 procent) en de grootste daling van goud sinds 2013 (9 procent).
De prijzen van deze edelmetalen kwamen onder grote druk te staan nadat de Amerikaanse president Donald Trump Kevin Warsh had voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve.
