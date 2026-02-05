ECONOMIE
"Gezond bruinen bestaat niet"

gezondheid
door Peter Janssen
donderdag, 05 februari 2026 om 6:03
21426473 m
We weten al behoorlijk lang dat bruin worden ongezond is. Toch blijft het een schoonheidsideaal en willen we (bijna) allemaal een kleurtje. Waaro is dat?
Wee iedereen die, na twee weken op Fuerteventura, bleek terugkeert op zijn werk: "Je bent helemaal niet bruin!", zeggen ze en dat klinkt het als "De vakantie was niet zo geweldig?" Dus je smeert en smeert, je braadt en zweet en presenteert je gebruinde huid thuis - alsof je door de zon bent gekust.
Een bruine huid vertelt wat iemand in zijn vrije tijd doet en wat hij zich kan veroorloven. Bruine armen en benen: tennissen in de club. Bruine torso: Zeilen in het Caribisch gebied. Overal bruin - naaktvolleybal op Sylt. In 2017 werd 3.000 mensen in Duitsland gevraagd naar hun motieven voor hun bruiningsgedrag. Het antwoord: de meeste mensen zich voelen zich aantrekkelijker en zelfverzekerder. Een bronzen zomerteint staat voor welvaart, aantrekkelijkheid, gezondheid.
Maar het is echt heel ongezond. Bij elke zonnebrand veroudert de huid met ongeveer zes maanden. Het resultaat: rimpels en pigmentvlekken. En mogelijk kanker en dood.
Een expert in de Suddeutsche: "Een gezond kleurtje bestaat niet. Strikt genomen moet een kleurtje worden beschouwd als een huidziekte. Het is niets anders dan een beschermende reactie op teveel zon om de onderliggende huidlagen en het DNA van de celkernen te beschermen tegen diepere schade."
Dus wie de collega's met de woorden "You're nice and brown!" begroet, kon hen ook prijzen voor de nieuw verworven buik of de oplopende leverwaarden die ze tijdens de all-inclusive vakantie hebben verworven.
In de westerse wereld stijgt het aantal mensen met huidkanker. "Veranderingen in de vrije tijd, meer buitensporten, de uitvinding van de zonnebank in 1975 hebben hieraan bijgedragen", zegt Cornelia Baldermann, wetenschappelijk medewerker bij de Federaal Bureau voor Stralingsbescherming.
Bron(nen): Suddeutsche Zeiting
