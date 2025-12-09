Zilverprijs stijgt naar recordhoogte

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De zilverprijs heeft een nieuw recordniveau bereikt. De prijs van het edelmetaal steeg dinsdag voor het eerst ooit tot boven de 60 dollar per troy ounce (31,1 gram). De waarde van zilver wordt onder meer aangejaagd doordat handelaren speculeren op verdere versoepeling van het monetaire beleid door de Federal Reserve.

De snelle stijging van het edelmetaal in de afgelopen dagen werd grotendeels gedreven door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank woensdag een renteverlaging van een kwart procentpunt doorvoert. Lagere rentes zijn doorgaans gunstig voor edelmetalen zoals zilver en goud. Ook goud steeg in waarde.

De stijging van de zilverprijs wordt ook geholpen door een krappe markt. Zo was er eerder sprake van een zilvertekort op de grondstoffenmarkt in Londen.

Zilver is sinds het begin van het jaar ruim het dubbele waard geworden.