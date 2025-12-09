ECONOMIE
President Honduras: verkiezingen zijn gemanipuleerd

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 21:04
TEGUCIGALPA (ANP/AFP) - De Hondurese president Xiomara Castro beschuldigt de Amerikaanse president Donald Trump van inmenging in de verkiezingen in haar land en spreekt over manipulatie van de uitslag. De definitieve uitslag van de verkiezingen van 30 november is nog niet bekend, maar de door Trump gesteunde conservatieve kandidaat Nasry Asfura heeft een krappe voorsprong in de voorlopige resultaten.
Op een bijeenkomst zei Castro dat het verkiezingsproces werd gekenmerkt door "bedreigingen, dwang, manipulatie van het voorlopige resultatensysteem en manipulatie van de wil van het volk". Ze voegde eraan toe dat Trump de Hondurezen had "bedreigd" om te voorkomen dat ze op de linkse kandidaat Rixi Moncada zouden stemmen. De partijgenoot van Castro staat op de derde plaats.
De rechtse kandidaat Salvador Nasralla staat op de tweede plaats en klaagt ook over verkiezingsfraude en spreekt over 'diefstal'. Trump beschuldigde Nasralla ervan "te doen alsof hij anticommunist is".
