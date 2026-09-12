Zo herken je een dubieuze belegging: de signalen die oplichters niet kunnen verbergen

Het gekke aan beleggingsfraude is dat slachtoffers meestal precies het tegenovergestelde ervaren van wat ze verwachtten. Geen glibberige verkoper, geen rammelende website, geen spelfouten. Wel een vriendelijke adviseur, een dashboard dat netjes winst laat zien en een eerste uitbetaling die gewoon aankomt. Het is niet de rommeligheid die verraadt dat het misgaat, maar iets veel onopvallenders.

De schade is veel groter dan de cijfers suggereren

De schade door beleggingsfraude in Nederland is vermoedelijk honderden miljoenen euro's per jaar en kan oplopen tot €750 miljoen. Dat is een veelvoud van wat er daadwerkelijk wordt gemeld: de meldingsbereidheid onder slachtoffers is laag, mede door schaamte. In 2025 kwamen er 101.734 fraudemeldingen binnen, van 15.116 mensen die ook echt geld kwijt waren, samen bijna €69 miljoen. Alleen de crypto-gerelateerde beleggingsfraude daarin kostte gedupeerden ruim €23 miljoen.

Iedereen is doelwit. Leeftijd, opleiding en beleggingservaring maken nauwelijks verschil.

Het begint vrijwel altijd online

Vrijwel elke zaak start op sociale media, via een nepadvertentie of een malafide website. Daarna volgt telefonisch of app-contact, vaak vanuit het buitenland. Je gegevens zijn ergens online achtergebleven en circuleren op internationale bellijsten. Word je herhaaldelijk over beleggen gebeld, ga er dan van uit dat je op zo'n lijst staat.

Rendement dat wiskundig niet kan

Een gegarandeerd hoog rendement met weinig risico bestaat niet. Echte beleggingen schommelen; een strak stabiel rendement over langere tijd is juist verdacht. Let ook op de aansporing om je winst te herbeleggen in plaats van op te nemen: dat is de standaardmanier om uitbetalen uit te stellen. Snap je de strategie niet, dan is dat geen teken van jouw onkunde maar van hun opzet.

De druk is het echte kenmerk

Nu of nooit, een dwingende toon, contact vanuit meerdere nummers, een persoonlijke band die snel wordt opgebouwd, en instructies wat je moet antwoorden als je bank vragen stelt over een grote overboeking. Word je gevraagd een rekening bij een andere bank te openen, dan is dat geen service maar een omzeiling van fraudecontrole.

Twee checks die je zelf doet

Controleer de aanbieder in de vergunningenregisters en bekijk de waarschuwingslijsten. Belangrijke nuance: waarschuwingen worden pas in een laat stadium gepubliceerd, en lopende fraudes staan er vrijwel nooit op. Een lege lijst is dus geen vrijbrief. Check daarnaast sinds wanneer het webadres bestaat en wie de eigenaar is; een recente of anoniem geregistreerde site verhoogt het risico aanzienlijk.

Schermt een aanbieder met een goedkeuring van de toezichthouder, haak dan af. Die goedkeuring van beleggingen bestaat niet.

Buiten toezicht is niet verboden, maar wel uw risico

Veel legale aanbiedingen vallen buiten het toezicht. Sinds 5 juni 2026 mag tot €12 miljoen aan effecten worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus. Zulke aanbieders moeten in hun reclame en op hun website een voorgeschreven waarschuwing met symbool plaatsen, zoals 'Let op! U belegt buiten AFM-toezicht'. Ontbreekt die vermelding bij een aanbod aan particulieren, dan is de aanbieding illegaal.

De tweede golf komt maanden later

Denk je het geld kwijt te zijn, dan volgt vaak een nieuw telefoontje: een koper voor je waardeloze stukken, een recovery fund, een advocatenkantoor met een claim, of zelfs een 'overheidsinstantie'. Altijd dezelfde constructie: eerst een borgsom, belasting of restriction fee. Daarna hoor je niets meer.

Feitenkader

De feiten Van alle fraudemeldingen in Nederland veroorzaakt beleggingsfraude de grootste schade. Kern van vrijwel elke zaak: online eerste contact, een hoog en stabiel voorgespiegeld rendement, tijdsdruk en een tweede poging via herstelbeloftes. Meld altijd, ook bij twijfel of schaamte: patronen worden alleen zichtbaar door meldingen, en meldingen maken gerichte opvolging mogelijk.

Wat je doet als je al hebt betaald

Verbreek het contact, deel geen inloggegevens en geef niemand toegang tot je computer. Meld het bij je bank, doe aangifte bij de politie en meld het bij de toezichthouder. Betaal nooit extra om geld terug te krijgen. En bouw één regel in: geen enkele belegging vraagt een beslissing binnen een uur.

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