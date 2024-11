Van Baarle (Denk): Maccabi had niet moeten komen

DEN HAAG (ANP) - De wedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en Ajax had verboden moeten worden, zegt Denk-leider Stephan van Baarle. Waar conservatievere politici spreken van een 'Jodenjacht' die vorige week in Amsterdam zou hebben plaatsgevonden, heeft Van Baarle het over "Arabierenjacht, Palestijnenjacht en moslimjacht".

De Amsterdamse autoriteiten hebben overwogen de wedstrijd te verbieden, staat in een feitenrelaas dat met de Amsterdamse gemeenteraad is gedeeld. Maar voor die stap ontbrak een juridische onderbouwing, en bovendien zou de situatie in de hoofdstad "onhoudbaar" worden omdat er al veel supporters waren. Ook tijdens de voorbereidingen zagen de burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie geen redenen om de wedstrijd te verbieden.

"Ik heb uiteraard alle beelden gezien", antwoordt Van Baarle op vragen van de pers over de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters. "En ik zeg dat ik geweld altijd afkeur en alle vormen van discriminatie afkeur."