ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoon Mango-oprichter stapt opzij voor onderzoek dood vader

Economie
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 13:24
anp260526113 1
MARTORELL (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - Jonathan Andic, de zoon van Mango-oprichter Isak Andic, treedt tijdelijk af als vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Spaanse modeketen. Dat laat hij weten in een brief, gepubliceerd door persbureau EFE. Jonathan wordt in verband gebracht met de dood van zijn vader in december 2024.
Vader en zoon Andic waren aan het wandelen in bergen ten noorden van Barcelona, toen vader Isak om het leven kwam door een val van een klif. Jonathan heeft altijd gezegd onschuldig te zijn, maar hij werd twee weken geleden opgepakt door de politie. Na verhoor werd hij op borgtocht weer vrijgelaten. Jonathan en zijn twee zussen zijn de belangrijkste eigenaren van Mango na het overlijden van hun vader.
Volgens Andic wordt zijn aandacht volledig opgeëist door het justitieel proces, waardoor hij zijn rol bij de mode-retailer niet kan vervullen. Ook in de nieuwe verklaring herhaalt hij onschuldig te zijn en noemt hij de beschuldigingen onrechtvaardig en onjuist.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

rente-hypotheek-stijgt

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

shutterstock_2421332057

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

f9bb071d-a3e0-4963-bf06-87ccc8cb2f94

Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

Loading