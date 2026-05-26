Zoon Mango-oprichter stapt opzij voor onderzoek dood vader

MARTORELL (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - Jonathan Andic, de zoon van Mango-oprichter Isak Andic, treedt tijdelijk af als vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Spaanse modeketen. Dat laat hij weten in een brief, gepubliceerd door persbureau EFE. Jonathan wordt in verband gebracht met de dood van zijn vader in december 2024.

Vader en zoon Andic waren aan het wandelen in bergen ten noorden van Barcelona, toen vader Isak om het leven kwam door een val van een klif. Jonathan heeft altijd gezegd onschuldig te zijn, maar hij werd twee weken geleden opgepakt door de politie. Na verhoor werd hij op borgtocht weer vrijgelaten. Jonathan en zijn twee zussen zijn de belangrijkste eigenaren van Mango na het overlijden van hun vader.

Volgens Andic wordt zijn aandacht volledig opgeëist door het justitieel proces, waardoor hij zijn rol bij de mode-retailer niet kan vervullen. Ook in de nieuwe verklaring herhaalt hij onschuldig te zijn en noemt hij de beschuldigingen onrechtvaardig en onjuist.