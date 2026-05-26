Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht: kinderporno mij toegestuurd

ROTTERDAM (ANP) - Oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J. (77), die verdacht wordt van het bezit van kinderporno, zegt dat iemand hem die bestanden heeft toegestuurd. De verdachte verscheen dinsdag voor het eerst op een openbare zitting in de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt ook verdacht van ontucht, iets wat hij ontkent.

J. was van 1996 tot 2011 burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Het misbruik met een jonge man zou hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2016. "Ik heb geen enkele herinnering aan welk seksueel contact dan ook", zei J. "Dus heeft het ook niet plaatsgevonden." Hij noemde de situatie met het slachtoffer "verdrietig". Volgens de verdachte heeft hij in de bewuste periode lange gesprekken met hem gevoerd. "Ik fungeerde als praatpaal."

Bij de verdachte zijn geen stoornissen gevonden. "Ook geen pedofiele stoornis", benadrukte J. voor de aanwezige pers.

Arrestatie

De politie hield hem aan op 17 februari. De rechtbank wees een verzoek af om zijn proces in vrijheid af te wachten, vanwege het gevaar voor herhaling. Volgens de rechtbank had J. onvoldoende openheid gegeven over zijn "seksuele beleving en de feiten". Daarnaast vindt de rechtbank dat nog altijd sprake is van een stevige verdenking en bovendien zijn er zorgen over chats van J. in het dossier. Die komen waarschijnlijk aan de orde bij de inhoudelijke behandeling.

De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht.