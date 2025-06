Zorgen in Almere en Utrecht over tragere uitbreiding stroomnet

UTRECHT / ALMERE (ANP) - Almere vindt het onacceptabel dat de uitbreiding van het stroomnet langer gaat duren. Wethouder Alexander Sprong roept het Rijk en andere overheden op "alles op alles te zetten". De provincie Utrecht noemt het een "uitdaging" om in Utrecht-Noord een locatie te vinden voor het hoogspanningsstation dat essentieel is voor uitbreidingsplannen op het elektriciteitsnet in Utrecht, de Flevopolder en Gelderland.

Gekeken wordt of dat hoogspanningsstation bij Haarrijn, nabij de A2 kan komen. Gedeputeerde Huib van Essen spreekt van een lastige ruimtelijke puzzel die gelegd moet worden en waarin de provincie wil "meedenken over passende oplossingen".

De vertraging remt ook de groeiplannen van Almere, vreest wethouder Sprong. Bedrijven (grootverbruikers van stroom) staan al sinds 2022 op een wachtlijst. Nu de oplossing langer duurt, heeft dat "gevolgen voor werkgelegenheid, economische activiteiten en ook het aanbod van sommige maatschappelijke voorzieningen".