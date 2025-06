KNWU neemt toch ook junioren mee naar WK wielrennen in Rwanda

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse wielerbond KNWU neemt toch ook enkele junioren mee naar het WK wielrennen eind september in Rwanda. Eerder was daar door bezuinigingen geen ruimte voor, maar met geld vanuit sponsoren kan nu toch een "kleine, zorgvuldig geselecteerde groep junioren" afreizen.

"De aanwezigheid van een juniorenselectie op het WK en een volledige afvaardiging binnen alle categorieën op het EK onderstreept onze ambitie om in de breedte te bouwen aan topsport", meldt technisch directeur Wilbert Broekhuizen op de website van de KNWU.

In januari maakte de bond verder bekend dat het talentenprogramma zich dit jaar volledig zou richten op de junioren en dat het beloftenprogramma voor renners tot 23 jaar zou worden stopgezet. Nu is er toch ook ruimte voor deze groep om in oktober naar het EK in Drome-Ardèche in Frankrijk te gaan.