Escalatie handelsoorlog raakt bijna alle sectoren, zegt Rabobank

UTRECHT (ANP) - Een escalatie van de handelsoorlog zou bijna alle Nederlandse sectoren raken. Daarvoor waarschuwen deskundigen van Rabobank in een nieuwe analyse.

"In ons pessimistische scenario verliest de industrie bijna 3 miljard euro aan toegevoegde waarde in twee jaar tijd, met een Amerikaanse importheffing van minimaal 39 procent op alle goederen", stelt econoom Lize Nauta. Ook de groothandel voelt de gevolgen van de handelsoorlog dan waarschijnlijk rechtstreeks.

"De detailhandel, die meer is gericht op het binnenland, wordt indirect geraakt als de Nederlandse consument minder gaat besteden. In ons escalatiescenario loopt de handelssector 1,8 miljard euro aan toegevoegde waarde mis tot en met 2026", aldus Nauta. "En hoewel de horeca is gericht op de Nederlandse economie, raakt de handelsoorlog ook deze sector bij escalatie indirect door lagere economische groei en hogere inflatie. In dit negatieve scenario krimpt de horeca met ongeveer 2 procent in 2026."