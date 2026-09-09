Zorgen om oplopende olieprijs bezorgen Wall Street verlies

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de 100 dollar uit.

De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie. Daarmee neemt ook de kans op renteverhogingen toe, en daarvan worden beleggers zenuwachtig. De publicatie van nieuwe inflatiecijfers voor de VS op vrijdag biedt ze mogelijk meer duidelijkheid.

De Dow-Jonesindex zakte 0,8 procent tot 52.380,66 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,5 procent tot 7636,36 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 26.253,34 punten.

Olie

Uit het Midden-Oosten kwamen berichten over beschietingen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran liet weten voorbereid te zijn op een escalatie van het geweld.

Een vat Brentolie werd rond het sluiten van de New Yorkse beurzen voor 101,55 dollar verhandeld, een stijging van 3,7 procent. Amerikaanse olie werd 4 procent duurder op 96,71 dollar per vat. Olieconcerns ExxonMobil en Chevron stegen tot 2,2 procent dankzij de duurdere olie.

Nieuwe iPhone

Apple eindigde 0,3 procent lager. Het techbedrijf onthulde zijn eerste opvouwbare iPhone, die zo'n 2000 dollar moet kosten. De nieuwe iPhone 18 Pro en Pro Max gaan 100 dollar meer kosten dan hun voorgangers, bleek verder uit de productpresentatie.

Dow zakte 0,6 procent. Het concern overweegt uit een gezamenlijk chemiebedrijf met olieconcern Saudi Aramco te stappen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Google-moederbedrijf Alphabet sloot 2,3 procent lager na de bekendmaking van een grote investering in Finland. Google wil er 13 miljard dollar steken in nieuwe AI-datacenters, de grootste investering ooit van het bedrijf in Europa.