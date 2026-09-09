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Spaanse veiligheidsdienst waarschuwde voor massale instroom Ceuta

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 22:51
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MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse veiligheidsdienst heeft voorafgaand aan de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta al gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De Spaanse premier Pedro Sánchez zei eerder in het parlement juist dat er geen signalen waren voor zo'n instroom, maar uit nu vrijgegeven documenten blijkt het tegendeel.
De grensdivisie van de politie (CENIF) kwam met een waarschuwing op 29 juli, de dag voordat de toestroom van naar schatting 80.000 migranten naar Ceuta begon. In het bericht staat dat migrantengroepen bezig waren met het organiseren van een massale binnenkomst in de nacht van 29 op 30 juli. Ook werd vastgesteld dat in de weken daarvoor al veel meer mensen dan normaal hadden geprobeerd om de exclave te bereiken.
De Spaanse regering kreeg veel kritiek over de migrantencrisis en de oppositie stelde dat er signalen waren genegeerd. De regering kondigde dinsdag aan inlichtingen vrij te geven om transparant te zijn over welke kennis er op voorhand was.
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