Zorgen over onzekerheden rond heffing op Europese geneesmiddelen

DEN HAAG (ANP) - De farmaceutische industrie in Nederland is bezorgd over de onzekerheden rond de Amerikaanse importheffingen op Europese geneesmiddelen. Na de aangekondigde handelsovereenkomst tussen de VS en de Europese Unie verschilt de uitleg van Brussel met die van de Amerikaanse president Donald Trump over farmaceutische producten.

Trump zei dat die niet onder het tarief van 15 procent vallen dat voor veel Europese goederen was aangekondigd. Volgens de EU gaan wel 15 procent wederkerige tarieven gelden voor farmaceutische producten, tenzij de VS nog aanvullende tarieven aankondigen voordat de gezamenlijke verklaring is opgesteld.

"Op geneesmiddelen zouden nooit invoerrechten moeten worden geheven", stelt algemeen directeur Carla Vos van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). "Dat gaat immers uiteindelijk ten koste van patiënten en zadelt de gezondheidszorg op met onnodige extra kosten. In een tijd van toenemende druk op zorgstelsels is dat onverantwoord."