Bende in Nigeria doodt gijzelaars ondanks betaling losgeld

LAGOS (ANP/AFP) - Bendeleden in Nigeria hebben 33 gijzelaars gedood hoewel het losgeld voor hun vrijlating was betaald. Onder de ontvoerde inwoners van het dorpje Banga in het noordwesten van het Afrikaanse land waren drie zwangere vrouwen.

De bandieten op motorfietsen kidnapten in februari 51 mensen. De ontvoerders eisten 50 miljoen naira (ruim 28.000 euro) aan losgeld. De inwoners van het dorp betaalden het geld in twee termijnen. Ze hadden het met veel moeite bij elkaar gekregen, meldde een inwoner. Slechts achttien gijzelaars keerden terug. De 33 anderen werden, ondanks de betaling van het losgeld, vermoord door hun ontvoerders, melden bewoners.

Banga ligt in Zamfara, een van de Nigeriaanse staten die al jarenlang wordt geteisterd door criminele bendes die moorddadige invallen doen in dorpen, mensen ontvoeren voor losgeld en huizen in brand steken nadat ze zijn geplunderd.