Zorgen over opgeblazen techwaarderingen ebben weg op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De rust keerde woensdag terug op Amerikaanse aandelenbeurzen, na eerdere onrust en zorgen over opgeblazen waarderingen van technologieaandelen. De graadmeters in New York toonden weer enig herstel na de koersverliezen van dinsdag. Chipfabrikanten, die het zwaarst werden getroffen door de recente verkoopgolf, zagen hun beurswaarde ook weer aandikken.

De Dow-Jonesindex ging 0,5 procent hoger de handel uit op 47.311,00 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 6796,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent naar 23.499,80 punten.

"Er heerst een beetje een mentaliteit onder beleggers dat als er een terugval is, deze van korte duur zal zijn en dat alles weer zal herstellen", zei een deskundige van Wealthspire Advisors tegen persbureau Reuters. Voor beleggers die genoeg geld hebben "lijkt de recente marktterugval een goed moment om te kopen", merkte een kenner van Edwards Asset Management op bij persbureau Bloomberg.