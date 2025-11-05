ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zorgen over opgeblazen techwaarderingen ebben weg op Wall Street

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 22:39
anp051125205 1
NEW YORK (ANP) - De rust keerde woensdag terug op Amerikaanse aandelenbeurzen, na eerdere onrust en zorgen over opgeblazen waarderingen van technologieaandelen. De graadmeters in New York toonden weer enig herstel na de koersverliezen van dinsdag. Chipfabrikanten, die het zwaarst werden getroffen door de recente verkoopgolf, zagen hun beurswaarde ook weer aandikken.
De Dow-Jonesindex ging 0,5 procent hoger de handel uit op 47.311,00 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 6796,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent naar 23.499,80 punten.
"Er heerst een beetje een mentaliteit onder beleggers dat als er een terugval is, deze van korte duur zal zijn en dat alles weer zal herstellen", zei een deskundige van Wealthspire Advisors tegen persbureau Reuters. Voor beleggers die genoeg geld hebben "lijkt de recente marktterugval een goed moment om te kopen", merkte een kenner van Edwards Asset Management op bij persbureau Bloomberg.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

Loading