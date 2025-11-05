NAVO en Rutte krijgen Duitse vredesprijs

MÜNCHEN (ANP) - De NAVO en secretaris-generaal Mark Rutte krijgen een prestigieuze Duitse vredesprijs. Ze verdienen de Internationale Prijs van de Vrede van Westfalen omdat ze stabiliteit en betrouwbaarheid brengen, vindt de jury.

"Onder leiding van Mark Rutte toont de NAVO dat militaire kracht en het bewaren van de vrede geen tegenstelling zijn", stellen de toppolitici, bestuurders en industriëlen die de jury vormen. De alliantie zou rust brengen door overleg, samenwerking en afspraken en regels. Zo schoot ze Oekraïne te hulp toen Rusland het illegaal binnenviel, maar bleef ze zelf buiten de oorlog. Rutte is een "leidende persoonlijkheid die ten tijde van geopolitieke spanningen pragmatisme, cohesie en maatvoering belichaamt".

De NAVO en Rutte moeten de eer wel delen met een organisatie die jongeren met onder meer vakantiekampen 'Europeser' wil laten denken. De Internationale Prijs van de Vrede van Westfalen wordt volgend jaar uitgereikt. Het prijzengeld is 100.000 euro.