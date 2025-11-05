Klaver wil met zijn partij meer de wijk in

UTRECHT (ANP) - GroenLinks-PvdA moet veel meer de straat op en de wijk in, zei de nieuwe fractievoorzitter Jesse Klaver op een bijeenkomst woensdagavond met circa vijfhonderd leden in het Utrechtse poppodium De Helling. "We moeten met andere bubbels in aanraking komen."

Hij wilde verder nog weinig ingaan op zijn plannen voor de nieuwe partij die in juni het daglicht moet zien. Maar hij benadrukte ook dat hij na het verlies bij de verkiezingen niet alles anders wil doen. "Ik geloof in de fundering van deze club."

Klaver werd maandag gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. Frans Timmermans stapte vorige week op nadat de partij vijf zetels had verloren bij de verkiezingen. Dat verlies kwam voor de partij als een grote verrassing.

Hij erkende dat niet alles goed is gegaan tijdens de campagne en "niet alles moet hetzelfde blijven". Maar "wij gaan niet onze standpunten aanpassen om zoveel mogelijk zetels te winnen", aldus Klaver. "Onze ideeën staan als een huis."