Zorgfonds PFZW ziet af van verhoging pensioenen komend jaar

ZEIST (ANP) - Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ziet af van een verhoging van de pensioenen in 2025. Het fonds, dat de pensioenen beheert van ruim 2 miljoen mensen die werken in de sector zorg en welzijn, wil op die manier een "gezonde financiële positie" hebben in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling. PFZW heeft eerder al aangegeven dat de pensioenen volgend jaar waarschijnlijk hetzelfde zouden blijven.

Volgens PFZW hadden de pensioenen alleen verhoogd kunnen worden bij een actuele dekkingsgraad van 110 procent of hoger. Op de peilingsdatum op 30 september was deze dekkingsgraad echter 109,8 procent.

"We willen niets liever dan ieder jaar de pensioenen van onze deelnemers mee laten groeien met de stijgende prijzen", geeft bestuursvoorzitter Joanne Kellermann aan. "PFZW heeft de afgelopen drie jaar gelukkig de pensioenen met in totaal 13 procent kunnen verhogen. Als bestuur spijt het ons daarom dat we hebben moeten besluiten in 2025 de pensioenen niet te verhogen."