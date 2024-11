Kremlin ontkent telefoongesprek tussen Poetin en Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin heeft ontkend dat de Russische president Vladimir Poetin al heeft gebeld met Donald Trump na zijn verkiezingswinst. Woordvoerder Dmitry Peskov doet het verhaal van The Washington Post daarover af als "pure fictie".

Volgens Peskov heeft Poetin nog geen concrete plannen om Trump te bellen. De Russische president zei donderdag wel dat hij openstond voor een telefoongesprek.

The Washington Post schreef op basis van ingewijden dat Trump had gevraagd om de oorlog in Oekraïne niet te laten escaleren. Ook zou de Amerikaanse verkiezingswinnaar hebben aangegeven dat hij binnenkort verder wilde praten over een "snelle oplossing voor de oorlog in Oekraïne".