Kinderen met lampion en dikke jas langs de deur voor Sint-Maarten

In grote delen van het land gaan op deze elfde van de elfde de kinderen rond etenstijd in hun buurten weer langs de deuren. Ze zingen liedjes, begeleid door zelfgemaakte lampions en krijgen dan - als het goed is - een traktatie. Gezien de weersverwachting adviseerde Weeronline eerder al een paraplu en winterjas mee te nemen.

Vandaag is het de feestdag van Sint-Maarten, die bekend werd omdat hij zijn mantel deelde met een bedelaar. Sint-Maarten wordt niet overal gevierd, maar bijvoorbeeld wel in Noord-Holland, Limburg en Groningen. Zorg dus dat je later vandaag niet met lege handen staat als de deurbel gaat. Ook in enkele omringende landen wordt het fenomeen nog in stand gehouden.

Het gaat om een oeroude traditie, die alleen even een hapering kende in de coronatijd. In het coronajaar 2020 rekenden snoepfabrikanten zelfs op lagere verkopen omdat onder meer enkele veiligheidsregio's het afraadden om langs de deuren te gaan. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland stelde toen wel daar niet op te handhaven.