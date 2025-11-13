Unieke documentaire over Johan Cruijff op jubileum sterfdag

AMSTERDAM (ANP) - Over Johan Cruijff, Nederlands beste voetballer, verschijnt komend voorjaar een nieuwe documentaire. Op 24 maart is het tien jaar geleden dat de voetballer overleed. Drie dagen daarvoor gaat de documentaire 'Cruijff' in première in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

"Deze documentaire is met volledige medewerking en toestemming van de familie gemaakt", vertelt zoon Jordi aan De Telegraaf. In de documentaire zijn beelden te zien die nooit eerder zijn vertoond, vervolgt Jordi. Hij heeft geen idee of het zal lukken de ArenA uit te verkopen voor de première, maar hoopt daar wel op. "Dat zou natuurlijk een diepe buiging voor mijn vader zijn."

Het is de bedoeling dat de eerste twee delen van de vierdelige documentaire in de ArenA te zien zijn op 21 maart, in "twee voetbalhelften, van twee keer 45 minuten", schrijft De Telegraaf.

Een dag na het spektakel in het stadion is deel één van de documentaire 'Cruijff' te zien op NPO1. De andere drie delen verschijnen daarna wekelijks.