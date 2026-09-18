Zorgpremie naar € 169, eigen risico naar € 400: dit is de rekening van 2027

De zorgverzekering wordt volgend jaar op twee fronten tegelijk duurder. De gemiddelde premie waarmee de begroting rekent gaat met € 12,50 per maand omhoog naar € 169, oftewel € 2.029 per jaar. Tegelijk stijgt het verplicht eigen risico van € 385 naar € 400 — de eerste verhoging in elf jaar. Wie zijn eigen risico volmaakt, is door die twee bewegingen samen € 165 per persoon extra kwijt. Voor twee volwassenen op één adres: € 330.

Waarom de premie nu doorschiet

De totale zorguitgaven lopen in 2027 op naar € 118 miljard, vooral door hogere lonen en prijzen. Maar de sprong is groter dan die groei alleen rechtvaardigt, omdat een tijdelijke demper wegvalt: het overschot in het Zorgverzekeringsfonds dat verzekeraars dit jaar als premiekorting konden inzetten — grofweg € 52 per polis — is op. De stijging van 2027 is dus deels een inhaalslag op een kunstmatig lage premie in 2026.

De € 169 is een begrotingsgetal, geen prijsafspraak met uw verzekeraar.

€ 169 is niet wat u gaat betalen

Verzekeraars stellen hun premies zelf vast, uiterlijk 12 november. De verwachting voor 2027: goedkopere online naturapolissen tussen € 154 en € 157 per maand, gemiddelde polissen tussen € 171 en € 174, duurdere combinatiepolissen tussen € 197 en € 200. Tussen de goedkoopste en de duurste polis zit opnieuw meer dan € 500 per jaar — voor exact dezelfde wettelijk vastgelegde dekking.

Het eigen risico stijgt zonder Kamerstemming

De verhoging naar € 400 is geen nieuw besluit, maar de herstart van een mechanisme. De Zorgverzekeringswet schrijft voor dat het bedrag jaarlijks meebeweegt met de geraamde zorguitgaven, naar beneden afgerond op veelvouden van € 5. Die indexatie lag sinds 2016 stil; de bevriezing loopt eind 2026 af. Het bedrag wordt dit najaar via een ministeriële regeling vastgelegd. Verplicht en vrijwillig eigen risico samen gaan daarmee van € 885 naar € 900.

Van belofte € 165 naar praktijk € 400

Het regeerakkoord van 2024 beloofde iets anders: een verlaging van het eigen risico naar € 165 vanaf 2027. Die verlaging komt er niet. Wat er wél ligt, is een wetsvoorstel dat het eigen risico met € 60 verhoogt — in mei nog geraamd op € 455 in totaal. Die stap is met een jaar uitgesteld naar 2028. Uitgesteld, niet geschrapt.

Wie gezond blijft, merkt vooral de premie. Wie zorg nodig heeft, betaalt twee keer.

Wat de compensatie dekt — en wat niet

De zorgtoeslag stijgt mee: voor een alleenstaande naar maximaal € 140 per maand, € 11 meer dan nu. Met toeslagpartner loopt het maximum op van € 246 naar € 268. De definitieve bedragen komen in november. Die compensatie loopt echter snel weg: van elke euro boven het minimumloon gaat bijna 14 cent van de toeslag af. Wie geen recht op zorgtoeslag heeft, draagt de volle € 165 zelf. Ter ijking: de koopkracht van het middelste huishouden daalt in 2027 met 0,3 procent.

Wat u nu al kunt doen

Start planbare ziekenhuiszorg zo mogelijk nog dit jaar: op 1 januari begint de teller opnieuw, én hoger.

Vergelijk in november en december op premie én polisvoorwaarden; het prijsverschil is groter dan de premiestijging.

Verhoog uw eigen risico vrijwillig alleen met een buffer van € 900 achter de hand.

Zat u in 2026 net boven de zorgtoeslaggrens — tussen € 40.857 en circa € 42.950, met partner tussen € 51.142 en € 54.150 — vraag dan opnieuw aan.

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