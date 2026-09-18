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KLM onderzoekt brandende powerbank op vlucht naar Curaçao

Economie
door Redactie
vrijdag, 18 september 2026 om 11:40
bijgewerkt om vrijdag, 18 september 2026 om 11:46
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KLM doet onderzoek naar een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord in brand raakte. Het is volgens de luchtvaartmaatschappij nu nog te vroeg om te zeggen of het beleid rond powerbanks aan boord aangescherpt moet worden.
"We onderzoeken het incident en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek bepalen we of er extra maatregelen nodig zijn", laat een woordvoerster weten.
Nadat de powerbank vlam vatte, keerde het vliegtuig om en ging het terug naar Amsterdam. De bemanning heeft volgens KLM volgens de "geldende voorschriften" gehandeld en de brand is geblust.
Businessclass
Vorig jaar was er ook een incident met een oververhitte powerbank aan boord van een KLM-vlucht. Passagiers mogen maximaal twee powerbanks meenemen en die mogen niet in de bagagebak boven de stoelen worden opgeborgen. KLM staat het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord ook niet toe.
De brand zou veroorzaakt zijn door een 'oud-directeur' die in de businessclass zijn powerbank aan het opladen was, schrijft De Telegraaf op basis van anonieme bronnen. NU.nl schrijft dat het gaat om Camiel Eurlings, die ruim tien jaar geleden een jaar de baas was bij KLM. Eurlings zou in slaap zijn gevallen terwijl hij de powerbank liet opladen, aldus bronnen tegen de site.
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