Jeroen Krabbé en Femke Halsema spreken bij Holocaustherdenking

AMSTERDAM (ANP) - Acteur Jeroen Krabbé en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spreken op zondag 25 januari tijdens de Nationale Holocaustherdenking. Dat meldt de NOS, die op televisie verslag doet van het evenement.

Op 25 januari wordt eerst een stille tocht gehouden van het Amsterdamse stadhuis naar het Wertheimpark. Daar wordt bij het Auschwitzmonument van Jan Wolkers gestopt en worden er kransen gelegd. Halsema en Krabbé, van wie tijdens de Tweede Wereldoorlog tachtig familieleden werden vermoord, spreken daar de aanwezigen toe.

De herdenking vindt jaarlijks plaats rond 27 januari, de dag dat concentratiekamp Auschwitz in 1945 werd bevrijd. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in het naastgelegen Auschwitz-Birkenau de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben 102.000 de oorlog niet overleefd.