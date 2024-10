Zoveel mensen geven nooit fooi in een restaurant (terwijl het tot voor kort nog verplicht was)

Fooi geven na een etentje, voor velen is het doodnormaal, maar de zuinige Nederlander slaat het ook geregeld over. Dat hangt af van de service bijvoorbeeld of de kwaliteit van het eten.

Toegegeven: beiden zijn de laatste jaren behoorlijk achteruitgegaan, terwijl de prijzen fors zijn gestegen in veel restaurants dus die fooi geef je wel met minder plezier.

Maar toch, 10 procent bovenop de rekening is normaal zou je denken. Niet voor de meeste Nederlanders: 44 procent rondt enkel het bedrag naar boven af en 14 procent geeft helemaal geen fooi. 34 procent doet een vast percentage van 5 of 10 procent, 1 procent van de mensen telt 20 procent of meer bij de rekening op.

De ongeschreven regel in Nederland is om tussen de 5 en 10 procent fooi te geven. Dat moet wel volledig naar het personeel gaan, de werkgever krijgt daar in principe niets van. Het is reden voor mensen om de rekening te pinnen, maar de fooi nog steeds cash te geven, zodat ze zeker weten dat het extraatje bij de medewerkers terechtkomt.

Nog niet eens zo heel lang geleden was fooi gek genoeg verplicht. Om precies te zijn tot 1988 had Nederland een fooienstelsel waarbij standaard een vast bedrag bij de rekening werd opgeteld. Sinds dat is afgeschaft gelden er geen officiële regels meer.