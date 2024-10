Turkije zegt dader aanslag geïdentificeerd te hebben

ANKARA/ISTANBUL (ANP) - De Turkse binnenlandminister zegt dat een dader van de terroristische aanslag op lucht- en ruimtevaartonderneming TUSAS bij Ankara is geïdentificeerd en dat hij lid was van de extremistische Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Het was volgens minister Ali Yerlikaya de terrorist Ali Orek die een schuilnaam had bij de PKK, Rojger. Zijn medeplichtige, een vrouw, is nog niet geïdentificeerd. Beiden zijn gedood toen ze met vuurwapens een aanslag op een vestiging van het staatsbedrijf Turkish Aerospace Industries pleegden. Daarbij vielen vijf doden en raakten 22 mensen gewond, melden Turkse media. Veertien gewonden zouden nog steeds in ziekenhuizen liggen.

Turkije heeft snel gereageerd met nieuwe luchtaanvallen op tientallen doelen in Irak en Syrië die gelinkt worden aan de PKK. De veiligheidsmaatregelen op luchthavens in Turkije zijn naar aanleiding van de aanslag verscherpt, melden Turkse media. Alle voertuigen die vertrekken van een luchthavencomplex of die ernaar toe rijden, worden doorzocht berichtten media in Istanbul.