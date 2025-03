Zuid-Koreaans bedrijf haakt af voor bouw Nederlandse kerncentrale

DEN HAAG (ANP) - Het Zuid-Koreaanse bedrijf KHNP is niet langer in beeld voor de bouw van kerncentrales in Nederland. Energieminister Sophie Hermans (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat KHNP vanwege "eigen strategische overwegingen" niet langer meedingt naar de miljardenklus.

Het kabinet "betreurt" het besluit, maar is dankbaar voor de samenwerking. Het Amerikaanse bedrijf Westinghouse en het Franse staatsbedrijf EDF zijn nog wel in beeld voor de bouw van de nieuwe centrales. KHNP besloot onlangs ook al zich terug te trekken uit andere kernprojecten, zoals de bouw van een nieuwe centrale in Slovenië.

Het is de bedoeling dat er vier nieuwe kerncentrales worden gebouwd, maar het is nog niet zeker waar die moeten komen. Onder meer de Zeeuwse gemeenten Borsele en Terneuzen zijn in beeld. De provincie dringt al langer aan op duidelijkheid over de nieuw te bouwen centrales.